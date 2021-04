ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für LVMH auf 685 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) nach Zahlen von 625 auf 685 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal des Luxusgüterherstellers sei sehr stark verlaufen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Schätzungen seien deutlich übertroffen worden. Der Rest der Branche müsse sich nun erst einmal daran messen lassen./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 22:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 00:15 / BST

