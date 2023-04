ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für LVMH auf 900 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) nach Quartalszahlen von 815 auf 900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns habe die Konsensschätzung in beeindruckender Weise übertroffen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Kommentare auf der Telefonkonferenz nicht durchweg positiv gewesen. So scheine die Erholung in China nicht so schnell zu erfolgen, wie einige Optimisten bisher argumentiert hätten. Dies könne bedeuten, dass die Lesart nicht für alle Aktien des Sektors so positiv sei./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 22:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 00:15 / EDT

