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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Meta auf 940 Dollar - 'Overweight'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
608.70 EUR -16.80 EUR -2.69 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) nach Quartalszahlen von 920 auf 940 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Social-Media-Konzern und Hyperscaler habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Doug Anmuth am Donnerstag. Zudem liege auch der Umsatzausblick auf das Schlussquartal dank des starken Werbegeschäfts über seiner im Marktvergleich schon optimistischen Prognose. Der Experte betonte, es sei das erste Quartal, in dem sich die Investitionen in die KI-Infrastruktur und Metas Vision einer persönlichen Superintelligenz auch im KI-Produktebereich auszahlten. Er verwies auf die verschiedenen Versionen des neuen KI-Agenten Muse, der gut aufgenommen worden sei. Anmuth hob seine Schätzungen für Meta moderat an./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:18 / EDT

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:16 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
08:21 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:11 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK

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