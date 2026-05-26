DAX24.740 -0,6%Est506.234 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0500 +5,2%Nas25.477 -0,4%Bitcoin54.284 +1,1%Euro1,1352 -0,1%Öl72,72 -0,6%Gold3.978 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Impulse: DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneins - Nikkei und KOSPI stark -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Micron-Aktie vor neuem Rekordhoch? Experten reagieren euphorisch auf die Zahlen Micron-Aktie vor neuem Rekordhoch? Experten reagieren euphorisch auf die Zahlen
QUALCOMM-Aktie springt zweistellig an: Neue KI- und Datencenter-Pläne sorgen für Anlegerfantasie QUALCOMM-Aktie springt zweistellig an: Neue KI- und Datencenter-Pläne sorgen für Anlegerfantasie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Micron auf 1540 Dollar - 'Overweight'

25.06.26 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
1.092,60 EUR 174,30 EUR 18,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Micron (Micron Technology) massiv angehoben von 550 auf 1540 US-Dollar und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl die Quartalszahlen als auch der Ausblick des Halbleiterkonzerns auf das laufende Quartal lägen weit über den Erwartungen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Noch beeindruckender findet er aber die deutliche Ausweitung der langfristigen individualisierten Verträge mit Schlüsselkunden von einem im Vorquartal auf nun 16. Damit werde Micron von einem zyklischen Hersteller zu einem Zulieferer, dessen Umsätze und Margen auf Jahre hin nach unten abgesichert seien. Sur schraubte seine Schätzungen deutlich nach oben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
08:31Micron Technology NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:06Micron Technology OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.06.2026Micron Technology OutperformRBC Capital Markets
09.06.2026Micron Technology NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.04.2026Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:06Micron Technology OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.06.2026Micron Technology OutperformRBC Capital Markets
08.04.2026Micron Technology BuyUBS AG
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:31Micron Technology NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.06.2026Micron Technology NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen