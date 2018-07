ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für MTU Aero Engines - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseanhebung von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Triebwerkhersteller habe beim operativen Ergebnis (Ebita) positiv überrascht, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Perry verwies auf das sehr starke Wachstum im Wartungsgeschäft und erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie./la/he

Datum der Analyse: 26.07.2018