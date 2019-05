ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für MTU auf 225 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) nach Quartalszahlen von 215 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus höheren Gewinnschätzungen für den Triebwerkshersteller, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er riet dazu, jeden Kursrücksetzer der Aktien für Käufe zu nutzen. Unter den europäischen Herstellern ziviler Flugzeuge und Flugzeugteile weise MTU eine hohe Qualität auf./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 18:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 18:30 / BST

