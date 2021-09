ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nike auf 192 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 180 auf 192 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Gewinn je Aktie sei etwas besser als erwartet ausgefallen, der Umsatz hingegen habe die Konsensschätzung leicht verfehlt, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Enttäuscht habe der verdüsterte Ausblick des Sportartikelkonzerns auf das Geschäftsjahr 2021/22. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts in die Zukunft./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2021 / 23:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 23:18 / EDT

