ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nvidia auf 320 Dollar - 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für NVIDIA nach Quartalszahlen von 280 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Vorgaben des KI-Konzerns für das Geschäftsjahr 2027/28 deuteten auf rapides Wachstum hin, schrieb Harlan Sur am Donnerstag. Gleichwohl sei dies wohl noch von Zurückhaltung des Unternehmens geprägt. Vorsichtigere Aussagen zu den Bruttomargen spiegelten die Kosteninflation bei Speicherchips wider./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:32 / EDT
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