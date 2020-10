ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nvidia auf 605 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für NVIDIA von 510 auf 605 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach der Präsentation des Konzernchefs auf seiner Technologiekonferenz. Der Chiphersteller sei gut positioniert für langfristige Wachstumstrends wie Künstliche Intelligenz und Autonomes Fahren./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2020 / 20:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2020 / 00:15 / BST

