ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Puma SE auf 145 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für PUMA SE von 135 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Zuge eines Ausblicks auf das Jahr 2022 in der Luxus- und Sportartikelbranche aktualisierte Analystin Grace Smalley in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen. Für Puma gab es nur wenige Änderungen, sie macht das Kursziel aber nun an ihren Erwartungen per Dezember 2023 fest. Der Konzern verfüge unter den europäischen Sportartikelwerten über die vielversprechendste Wachstumsperspektive./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / 18:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2021 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------