ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Puma SE auf 85 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für PUMA SE vor Zahlen von 77 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie trotz eines sehr herausfordernden Umfelds mit einem starken dritten Quartal des Sportartikelherstellers./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 12:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2020 / 12:08 / BST