ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Rheinmetall auf 310 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 265 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch gestimmt für den europäischen Rüstungssektor wegen der aktuell hohen Verteidigungs-Investitionen. Rheinmetall sei wohl der Hauptprofiteur der üppigen Munitions-Lieferungen an die Ukraine. Auch der Dax-Aufstieg dürfte für den Kurs hilfreich sein, da das Papier damit wieder interessanter für bestimmte Investoren werde./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2023 / 22:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 00:15 / GMT

