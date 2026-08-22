ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Salesforce auf 265 Dollar - 'Overweight'

27.08.26 13:04 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce von 250 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der SAP-Konkurrent habe mit den vertraglich abgesicherten Umsätzen (CRPO) die Erwartungen übertroffen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag nach den Zahlen. In Verbindung mit der rekordhohen Nettoveränderung des jährlichen Auftragswerts (NNAOV) ebne dies den Weg für eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr./rob/ag/bek

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:00 / EDT

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