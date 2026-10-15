ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Santander auf 12,90 Euro - 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander vor Quartalszahlen von 12,60 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Zuge einer Feinabstimmung ihres Bewertungsmodells für die spanische Großbank habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um durchschnittlich ein Prozent erhöht, schrieb Marta Sanchez Romero in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 22:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
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