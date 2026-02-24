ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Schneider Electric auf 325 Euro - 'OW'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric nach Quartalszahlen von 285 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte deshalb seine Prognosen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:37 / GMT
