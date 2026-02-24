DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.197 -0,6%Euro1,1799 -0,1%Öl70,91 -0,1%Gold5.181 +0,3%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Schneider Electric auf 325 Euro - 'OW'

26.02.26 21:34 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Schneider Electric S.A.
274,05 EUR 10,30 EUR 3,91%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric nach Quartalszahlen von 285 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte deshalb seine Prognosen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:37 / GMT

Analysen zu Schneider Electric S.A.

DatumRatingAnalyst
21:16Schneider Electric OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:56Schneider Electric BuyJefferies & Company Inc.
09:06Schneider Electric OutperformRBC Capital Markets
09.02.2026Schneider Electric BuyDeutsche Bank AG
20.01.2026Schneider Electric BuyUBS AG
12.12.2025Schneider Electric Equal WeightBarclays Capital
30.10.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Schneider Electric Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2025Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets
20.02.2025Schneider Electric SellGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2025Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets
10.01.2025Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets
26.11.2024Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets

