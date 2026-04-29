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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 83 Euro - 'Overweight'

30.04.26 08:49 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 80 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht sei solide gewesen, schrieb Marcus Diebel am Mittwochabend. Beruhigt hätten die Kommentare des Managements zur Einführung des neuen Tarif- und Preismodells für B2C-Produkte. Strategisch stehe der Kapitalmarkttag Mitte Mai nun im Fokus./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST

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