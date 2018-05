ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Siemens auf 121 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 117 auf 121 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Elektrotechnikkonzern habe sich operativ - vor allem in puncto Profitabilität - unerwartet gut entwickelt, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch aktualisierten Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (ERPS) für die Geschäftsjahre 2017/18 und 2018/19 erhöht. Dies, sowie die gestiegene Branchenbewertung reflektierten das neue Kursziel./edh/he

Datum der Analyse: 09.05.2018