ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Siemens auf 133 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 127 auf 133 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die europäischen Investitionsgüterindustrie dürfte im kommenden Jahr einen Zuwachs beim operativen Ergebnis von rund 5 Prozent verzeichnen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings lägen die Bewertungen vieler Sektorwerte auf oder nahe Rekordniveaus. Dies und die relativ geringe, längerfristige Berechenbarkeit der Absatzmärkte mache einen selektiven Investmentansatz zu einer Herausforderung./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2019 / 14:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2019 / 00:18 / GMT

