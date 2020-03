ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Ströer auf 109 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer (Ströer SECo) von 106 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spezialist für Außenwerbung dürfte 2020 deutlich stärker wachsen als der deutsche Werbemarkt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2020 und 2021. Die Aktie bleibt sein "Top Pick" im Sektor./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 21:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / 00:15 / GMT

