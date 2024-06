ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Ströer auf 87 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer (Ströer SECo) von 75 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Anbieter von Außenwerbung und Onlinewerbung zähle in diesem Jahr zu den Favoriten im Segment Medien und Internet, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bilanz zum ersten Quartal habe untermauert, dass das Unternehmen von einem soliden Anzeigenmarkt in Deutschland profitiere./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 21:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 00:15 / BST

