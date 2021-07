ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für T-Mobile US auf 175 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US (T-Mobile (ex T-Mobile US)) von 155 auf 175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Telekom-Tochter habe mit übertroffenen Erwartungen und höheren Prognosen das typische Bild geboten, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Er wertet es aber eindeutig positiv, dass die mittel- und langfristigen Ziele Bestand hätten, obwohl Dish Network zum Konkurrenten AT&T als Carrier wechsle. Die TMUS-Aktien bleiben auf der Favoritenliste der Bank./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 22:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 23:10 / BST