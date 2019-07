ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Talanx auf 42 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Talanx vor Zahlen von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Huttner rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit guten Ergebnissen für das zweite Quartal. Zusammen mit einem Sonderertrag sei der Versicherungskonzern auf einem guten Weg, das Ziel eines Überschusses von 900 Millionen Euro im Gesamtjahr zu toppen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 10:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2019 / 10:27 / BST

