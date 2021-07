ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 180 Dollar - 'Underweight'

Aktien in diesem Artikel Tesla 566,80 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 160 auf 180 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Elektroautobauer habe mit seinen wichtigsten Kennziffern (Umsatz, Ebit und bereinigtes EPS) die Konsensschätzungen und auch seine eigenen übertroffen, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim freien Barmittelzufluss habe er indes mehr erwartet gehabt, doch die durchschnittliche Analystenschätzung wurde auch hier übertroffen. In die Bewertung der Aktie ist aber schon sehr viel Positives eingepreist./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 01:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / 01:16 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

