ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 430 Dollar - 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 430 Dollar - 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 415 auf 430 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des E-Autobauers seien insgesamt positiv ausgefallen, schrieb Rajat Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei vor allem auf eine besser als erwartete Bruttomarge im Automobilbereich und die zunehmende Dynamik im Bereich Autonomes Fahren zurückzuführen, auch wenn die kurzfristige finanzielle Entwicklung weiterhin von steigenden Betriebskosten und einem hohen Investitionsrhythmus geprägt sei. Das Kursziel erhöhte er wegen eines veränderten Bewertungsschemas und einer mittlerweile gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer Verschmelzung mit SpaceX./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:15 / EDT
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