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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 430 Dollar - 'Neutral'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 430 Dollar - 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 415 auf 430 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des E-Autobauers seien insgesamt positiv ausgefallen, schrieb Rajat Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei vor allem auf eine besser als erwartete Bruttomarge im Automobilbereich und die zunehmende Dynamik im Bereich Autonomes Fahren zurückzuführen, auch wenn die kurzfristige finanzielle Entwicklung weiterhin von steigenden Betriebskosten und einem hohen Investitionsrhythmus geprägt sei. Das Kursziel erhöhte er wegen eines veränderten Bewertungsschemas und einer mittlerweile gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer Verschmelzung mit SpaceX./rob/edh/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:15 / EDT

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Datum Rating Analyst
11:21 Tesla Neutral UBS AG
11:16 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:01 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08:36 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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