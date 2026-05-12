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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 11,80 Euro - 'Neutral'

13.05.26 00:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für thyssenkrupp anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 10,10 auf 11,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Dominic O'Kane passte am Dienstag seine Schätzungen entsprechend an. Das neue Kursziel basiere auf seiner höheren Bewertung der Beteiligung an dem Aufzughersteller TK Elevator./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 21:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 21:24 / BST

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