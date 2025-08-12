ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Tui auf 13 Euro - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für TUI von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Karan Puri erhöhte am Mittwoch ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Reisekonzerns, nachdem Tui den Ausblick angehoben hatte./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:02 / BST
Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu TUI AG
Analysen zu TUI AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20:16
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:56
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|20:16
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:56
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.2025
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2025
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.2023
|TUI Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen