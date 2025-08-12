DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto16,87 +1,8%Dow44.908 +1,0%Nas21.694 +0,1%Bitcoin104.517 +1,5%Euro1,1700 +0,2%Öl65,71 -0,6%Gold3.356 +0,3%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Tui auf 13 Euro - 'Overweight'

13.08.25 20:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,50 EUR 0,56 EUR 7,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für TUI von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Karan Puri erhöhte am Mittwoch ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Reisekonzerns, nachdem Tui den Ausblick angehoben hatte./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:02 / BST

