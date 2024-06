ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Unicredit auf 43 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UniCredit nach Aussagen von Vorstandschef Andrea Orcel von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ton sei zuversichtlich gewesen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bank sei gut aufgestellt, um Zinssenkungen zu verkraften. Positiv seien zudem unter anderem auch die Zunahme an Investitionen in Digitales und Technologie und der sehr disziplinierte Ansatz im Bereich Übernahmen und Fusionen./ck/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 22:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 00:00 / BST

