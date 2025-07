ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Unicredit auf 70 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UniCredit anlässlich der auf 20 Prozent aufgestockten direkten Beteiligung an der Commerzbank von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz der Aufstockung erwarte sie kurz- bis mittelfristig kein Übernahmeangebot für die Commerzbank, da sich die Unicredit weiterhin auf den Kauf von Banco BPM konzentrieren dürfte, schrieb Delphine Lee in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Umwandlung von Derivaten in Commerzbank-Aktien signalisiere aber das langfristige Interesse der Italiener an den Deutschen./rob/edh/ag

