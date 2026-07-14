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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Vincorion auf 27 Euro - 'Overweight'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vincorion von 23,50 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David H Perry erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2026 bis 2030 um jährlich 10 Prozent. Das erste Halbjahr sei sehr stark ausgefallen./rob/ajx/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:50 / BST

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21:56 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.06.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)