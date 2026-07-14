ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Vincorion auf 27 Euro - 'Overweight'

13.08.26 22:19 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:50 / BST

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vincorion von 23,50 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David H Perry erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2026 bis 2030 um jährlich 10 Prozent. Das erste Halbjahr sei sehr stark ausgefallen./rob/ajx/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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