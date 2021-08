ANALYSE-FLASH: JPMorgan lässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Der Telekomkonzern habe die Erwartungen durch die Bank übertroffen, wobei vor allem das Heimatgeschäft beeindrucke, schrieb Analyst Akhil Dattani am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu komme der nach oben revidierte Ausblick./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 06:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 06:42 / BST

