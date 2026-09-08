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ANALYSE-FLASH: JPMorgan lässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Für den europäischen Baustoffsektor sei 2026 bisher ein schwieriges Jahr, schrieb Analystin Elodie Rall am Dienstag. Im Zuge der Berichtssaison nach dem zweiten Quartal habe eine starke Branchenrotation hinein in Werte von Anbietern leichter Baumaterialien stattgefunden, die bessere Absatzvolumina vorzuweisen hätten. Rall sieht diesen Favoritenwechsel nun auslaufen und rät zur selektiven Auswahl - sowohl im Bereich der schweren Primärbaustoffe als auch der leichten Ausbaumaterialien. In erstem Bereich dürften sich die Anleger nach der Underperformance bereits jetzt für 2027 positionieren, so Rall. Vor der Berichtssaison zum dritten Quartal gab sie Holcim und Sika den Stempel "Positive Catalyst Watch" und Amrize "Negative Catalyst Watch"./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST

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DatumRatingAnalyst
08:01 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.07.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.

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