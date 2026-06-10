ANALYSE-FLASH: JPMorgan lässt SAP nach Oracle-Zahlen auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP (SAP SE) mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Toby Ogg analysierte die Oracle-Geschäftszahlen am Donnerstag hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für SAP. Der Schwung bei den Cloud-Apps der Amerikaner habe erstmals in diesem Geschäftsjahr etwas nachgelassen. Dies sende auch ein leicht negatives Signal für die kurzfristigen Aussichten der Walldorfer in ihrem Enterprise-Geschäft. Ogg erinnerte daran, dass der jüngste Microsoft-Bericht ähnlich zu werten gewesen sei./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:28 / BST
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