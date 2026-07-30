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ANALYSE-FLASH: JPMorgan lässt Siemens Healthineers nach Zahlen auf 'Overweight'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen und Aussagen zu den Jahreszielen 2025/26 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54,30 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Geschäftsquartal habe leicht unter den Erwartungen gelegen und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr sei gesenkt worden, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns im Rahmen der Prognose gelegen und das bereinigte Ergebnis je Aktie darüber./ck/rob/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:05 / BST

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DatumRatingAnalyst
09:36 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
17.07.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
10.07.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)