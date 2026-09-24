ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt Akzo Nobel mit 'Overweight' wieder auf
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Akzo Nobel beim Kursziel von 72 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Chetan Udeshi sieht die geplante Verschmelzung mit Axalta als sinnvollen Konsolidierungsschritt in einem Marktsegment mit wenn überhaupt nur sehr geringem Wachstum, wie er am Mittwoch schrieb. Umso größer sei das Synergiepotenzial für die beiden Lack- und Beschichtungshersteller. Selbst wenn sich das Ziel für die Kostensynergien als zu ambitioniert erweise - die Aktienbewertung preise bislang ohnehin nur einen kleinen Teil der avisierten Fusionsvorteile ein. Jeder mögliche Verkauf von Geschäftsbereichen dürfte zu höheren Bewertungen realisiert werden können./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST
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