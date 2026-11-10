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ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt BAT mit 'Overweight' auf - Ziel 5300 Pence

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
53.40 EUR -0.42 EUR -0.78 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von British American Tobacco (BAT) (BAT) beim Kursziel von 5300 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die neuen Produktkategorien (NGP) mit rauchfreien Alternativen heizten das Wachstum der Tabakbranche an, schrieb Edward Hockin am Montag. Sie leisteten einen immer bedeutenderen Gewinnbeitrag für die Konzerne. Bei British American Tobacco sieht Hockin aktuell die attraktivste Kombination aus Wachstum und Bewertung./ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:15 / GMT

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Datum Rating Analyst
08:06 BAT Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 BAT Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.

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