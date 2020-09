ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt Deutsche Telekom mit 'Overweight' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) bei einem Kursziel von 23 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die Bonner böten nun Wachstum und Werthaltigkeit, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der starken Kursentwicklung der börsennotierten Tochter T-Mobile US sei die Entwicklung insgesamt verblüffend schwach und die Bewertung enorm niedrig. Der Börsenwert der US-Mobilfunktochter, an der die Telekom derzeit etwas mehr als 43 Prozent hält und diese über eine Stimmrechtsvereinbarung kontrolliert, zog alleine in diesem Jahr um rund die Hälfte auf zuletzt fast 145 Milliarden Dollar an. Das sind derzeit umgerechnet fast 122 Milliarden Euro, womit das Paket der Bonner schon etwas mehr als 50 Milliarden Euro wert ist. Zum Vergleich: Die Deutsche Telekom kommt derzeit insgesamt auf knapp 70 Milliarden Euro./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2020 / 00:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2020 / 00:15 / BST

Werbung