ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt RTL mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat RTL Group (RTL) mit "Neutral" und einem Kursziel von 55 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Medienkonzern spüre kurzfristigen konjunkturellen Gegenwind, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bilanz sei aber stark genug, um diese Phase auf längere Sicht für Investitionen auszunutzen. Gegen eine bessere Bewertung der Aktie spreche aber die fehlende Gewissheit, wo sich der Werbemarkt und das Streaming-Angebot RTL+ kurzfristig hin entwickeln./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 05:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 05:59 / GMT

