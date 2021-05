ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt RTL mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von RTL nach dem Abschluss des Spotx-Verkaufs an Magnite bei einem Kursziel von 80 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Daniel Kerven erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine langfristigen Schätzungen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 01:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2021 / 01:20 / BST