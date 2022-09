ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt Thyssenkrupp mit 'Underweight' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von thyssenkrupp bei einem Kursziel von 4,80 Euro mit "Underweight" wieder aufgenommen. Die Profitabilität im Kohlenstoffstahlbereich könnte in den kommenden Quartalen die während der Corona-Pandemie 2020 erreichten Tiefstände testen, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktien seien trotz der gegenüber dem Markt unterdurchschnittlichen Entwicklung seit Juni noch nicht extrem günstig, und Thyssenkrupp werde mit einem ungerechtfertigten Aufschlag zur Konkurrenz gehandelt./gl/ag

