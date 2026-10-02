DAX 25.281 +1,4%ESt50 6.237 +1,0%MSCI World 4.894 -0,2%Top 10 Crypto 11,70 +0,6%Nas 26.872 +0,0%Bitcoin 77.057 +2,2%Euro 1,1259 +0,2%Öl 99,2 -3,0%Gold 4.196 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan rechnet bei Kion mit Prognosesenkung - 'Overweight'

Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
36.00 EUR -3.06 EUR -7.83 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 70 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen seien aktuell schwierig, schrieb Akash Gupta am Freitag nach dem Briefing des Spezialisten für Warenlagerlogistik vor dem Quartalsbericht. Er rechnet nun mit einer etwas späteren Erholung im Bereich Industrial Trucks & Services (ITS) und berücksichtigte Wachstumsrisiken bei den Supply Chain Solutions (SCS) stärker. Er rechnet damit, dass Kion das operative Ergebnisziel für das Gesamtjahr senken wird. Dieser Schritt müsse erst gegangen sein, bevor sich die Stimmung bessern könne, so Gupta. Grundsätzlich misst er den Kion-Aktien aber weiter viel Potenzial zu./rob/ag/tih

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:45 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle KION GROUP Aktie News

Werbung

KION GROUP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:01 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.