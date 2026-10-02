ANALYSE-FLASH: JPMorgan rechnet bei Kion mit Prognosesenkung - 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 70 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen seien aktuell schwierig, schrieb Akash Gupta am Freitag nach dem Briefing des Spezialisten für Warenlagerlogistik vor dem Quartalsbericht. Er rechnet nun mit einer etwas späteren Erholung im Bereich Industrial Trucks & Services (ITS) und berücksichtigte Wachstumsrisiken bei den Supply Chain Solutions (SCS) stärker. Er rechnet damit, dass Kion das operative Ergebnisziel für das Gesamtjahr senken wird. Dieser Schritt müsse erst gegangen sein, bevor sich die Stimmung bessern könne, so Gupta. Grundsätzlich misst er den Kion-Aktien aber weiter viel Potenzial zu./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:45 / BST
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