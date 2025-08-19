ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Alcon auf 'Neutral' - Ziel auf 62,80 Franken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von Alcon von 94,70 auf 62,80 Franken gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Ein weiteres schwaches Quartal und die erneute Senkung der Konzernziele dürften bei den Anlegern ein Fragezeichen hinter die Wachstumsambitionen für das kommende Jahr stellen, schrieb Analyst David Adlington in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung des Spezialisten für Augenheilkunde. Der Ergebniskonsens 2026 sei eine immense Herausforderung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 23:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 00:15 / BST
