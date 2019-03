ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Aroundtown auf 'Neutral' - Ziel 8,75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Aroundtown (Aroundtown SA) nach Jahreszahlen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, aber das Kursziel auf 8,75 Euro belassen. Er habe die Aktie des Immobilienkonzerns bislang mit "Overweight" eingestuft, weil er mit starken Kennziffern für den Substanzwert (NAV) gerechnet habe, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch dies sei nicht der Fall./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 09:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / 09:14 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------