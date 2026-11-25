ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Aumovio auf 'Neutral' - Ziel runter auf 40 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AUMOVIO von 62 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Investmentbank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Bei Aumovio sei die Bilanz geprägt von Sonderfaktoren, so die Experten. Sie sehen im Moment noch keine Verringerung der Abweichungen zwischen bereinigter und berichteter Marge./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
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