ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Continental AG auf 'Neutral' - Ziel 184 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach der Gewinnwarnung des Autozulieferers und Reifenherstellers von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 240 auf 184 Euro gesenkt. Analyst Jose Asumendi senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen, um eine schwächere Umsatzentwicklung und den Druck auf die Gewinnmargen widerzuspiegeln. Die Warnung habe ihn überrascht, da sie zu 70 Prozent auf der Autosparte beruhe und nur zu 30 Prozent auf allgemeinen Markttrends. Der Experte blickt aber weiterhin zuversichtlich auf die Rolle, die die Antriebssparte künftig spielen werde. Er wartet nun auf Details zur Gestaltung sowie zum Timing des mittelfristigen Börsengangs des Geschäftsbereichs./mis/zb

Datum der Analyse: 28.08.2018

