ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 270 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück nach der jüngsten Rally bei unverändertem Kursziel von 270 Euro von "Neutral" auf "Underweight". Die Rückversicherer hätten mit Blick auf die Eigenkapitalrenditen die stärkste Phase der vergangenen dreißig Jahre erlebt, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Der weitere Weg werde schwieriger. Er rechnet in der Erneuerungsrunde 2027 mit weiterem Preisdruck. Nach ihrem starken Lauf erscheine die Gesamtrendite der Rückversicherer zudem nicht mehr sonderlich attraktiv im Vergleich zu den Erstversicherern. Die Bewertung der Hannover Rück hält Hossain für überzogen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:15 / GMT
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK