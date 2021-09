ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Heidelbergcement auf 'Underweight' - Ziel 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat HeidelbergCement von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 83 auf 70 Euro gesenkt. Analystin Elodie Rall geht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie vorsichtiger an den Baustoffsektor heran wegen anhaltender Bedenken in puncto Nachhaltigkeit. Anziehende Energiekosten seien zudem ein Risiko für die bislang gute Gewinnentwicklung der Konzerne in diesem Jahr. HeidelbergCement steht nun in ihrer Bewertungsmatrix ganz unten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2021 / 23:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 00:15 / BST