ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Hellofresh auf 'Neutral' - Kurzfristig negativ

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat HelloFresh von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 8 auf 7 Euro gesenkt. Zudem gab Analyst Marcus Diebel den Aktien des Kochboxenversenders in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie den Status "Negative Catalyst Watch". Damit gab er seinem Pessimismus für die Mitte August anstehenden Quartalszahlen Ausdruck. Das nordamerikanische Geschäft für Fertigmahlzeiten ist seiner Einschätzung zufolge von einer Stabilisierung noch weit entfernt. Vielmehr drohe hier eine weitere Verschlechterung der Lage. Seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2024 und 2025 sieht Diebel unter dem Marktkonsens./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 23:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------