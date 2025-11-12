ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Hensoldt auf 'Neutral' - Ziel runter auf 100 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HENSOLDT von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Radar-Spezialist zwar ein sehr starkes Wachstum bis 2030 avisiert, schrieb Analyst David Perry am Dienstagabend. Das Tempo erhöhe sich aber gerade zum Ende hin, was etwas anders als erwartet sei. Perry kappte daher seine Ergebnisschätzungen bis 2029 abermals um bis zu 10 Prozent. Er erinnerte daran, dass er in der vergangenen Woche bereits zurückgerudert war, da er mit einer gewissen Enttäuschung der Markterwartungen gerechnet hatte. In seinen Prognosen für den Barmittelzufluss berücksichtigt Perry nun auch höhere Investitionen und Kosten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 23:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 23:42 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu HENSOLDT
Analysen zu HENSOLDT
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|07.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen