DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -7,2%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.370 +0,6%Euro1,1576 -0,1%Öl64,92 -0,4%Gold4.111 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow letztlich in Grün -- DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, DroneShield im Fokus
Top News
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Ausblick: Deutsche Telekom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Deutsche Telekom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Hensoldt auf 'Neutral' - Ziel runter auf 100 Euro

12.11.25 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
87,90 EUR -0,05 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HENSOLDT von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Radar-Spezialist zwar ein sehr starkes Wachstum bis 2030 avisiert, schrieb Analyst David Perry am Dienstagabend. Das Tempo erhöhe sich aber gerade zum Ende hin, was etwas anders als erwartet sei. Perry kappte daher seine Ergebnisschätzungen bis 2029 abermals um bis zu 10 Prozent. Er erinnerte daran, dass er in der vergangenen Woche bereits zurückgerudert war, da er mit einer gewissen Enttäuschung der Markterwartungen gerechnet hatte. In seinen Prognosen für den Barmittelzufluss berücksichtigt Perry nun auch höhere Investitionen und Kosten./rob/ag/gl

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 23:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 23:42 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
11.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
10.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
07.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
07.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
24.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen