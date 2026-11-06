ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel bleibt 590 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) nach der jüngsten Rally bei unverändertem Kursziel von 590 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Rückversicherer hätten mit Blick auf die Eigenkapitalrenditen die stärkste Phase der vergangenen dreißig Jahre erlebt, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Der weitere Weg werde schwieriger. Er rechnet in der Erneuerungsrunde 2027 mit weiterem Preisdruck. Nach ihrem starken Lauf erscheine die Gesamtrendite der Rückversicherer zudem nicht mehr sonderlich attraktiv im Vergleich zu den Erstversicherern. Die Bewertung der Munich Re hält er aktuell für angemessen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:15 / GMT
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