ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Philips auf 'Underweight' und Ziel auf 21,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 26,50 auf 21,30 Euro gesenkt. Die Aktie des Medizintechnikkonzerns habe bereits nachgegeben, werde aber immer noch höher gehandelt als der Gesamtmarkt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts des verhaltenen ersten Quartals und der Verschlechterung der Lage im Bereich Respironics sowie in China sei das Chance-Risiko-Verhältnis ungünstig./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 21:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2022 / 00:15 / BST

